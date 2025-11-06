Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.Tur Eleme maçlarının kuraları İstanbul’da çekildi. Arca Çorum FK’nın da rakibi belli oldu.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 38 takım seri başı ve seri başı olmayan olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Seri başı olmayan Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor’la eşleşti. Maçın oynanacağı yeri belirlemek için yapılan kura çekiminde ise Arca Çorum FK 19, Alanyaspor 20 numarayı çekti. Arca Çorum FK küçük numarayı çektiği için karşılaşma Çorum’da oynanacak. Kura çekimine Arca Çorum FK’dan temsilci katılmadı.

MAÇLAR 2-4 ARALIK’TA

Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.Eleme Turu maçları 2-3-4 Aralık tarihlerinde oynanacak. Tek maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda tur atlayan takımlar grup aşamasına kalacak.

Alanyaspor, 18 takımlı Süper Lig’in geride kalan 11 haftalık periyodunda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve topladığı 14 puanla 9.sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi bu maçlarda attığı 11 gole karşılık kalesinde de 11 gol gördü.