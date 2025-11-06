Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, geride kalan 12 haftalık periyotta topladığı 22 puanla zirvenin 2 puan gerisinde, 6.sırada yer alıyor. Teknik direktör olarak bu 12 maçın 6’sında Tahsin Tam görev yaparken, son 6’sında ise Çağdaş Çavuş takımın başında yer aldı.

22 PUANIN 13’Ü TAM’DAN

Sezona, Tahsin Tam nezaretinde şampiyonluk parolasıyla başlayan Arca Çorum FK, fırtına gibi bir başlangıç yaptı. İlk 4 haftada Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, Adana Demirspor’u (D) 3-0, Sarıyer’i 2-1 ve Keçiörengücü’nü (D) 2-1 yenen Arca Çorum FK, 5.hafta maçında, sahasında Vanspor’la 0-0 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşarken, 6.haftada, İstanbulspor’a karşı deplasmanda alınan 3-1’lik yenilgi sonrası teknik direktör Tahsin Tam’la yollar ayrıldı.

Kırmızı-siyahlı takım, Tahsin Tam nezaretinde 2,16 puan ortalaması tutturdu.

ÇAVUŞ BIÇAK SIRTINDA

Başarısız diye gönderilen Tahsin Tam’ın yerine kurtarıcı olarak takımın başına getirilen Çağdaş Çavuş, beklenen etkiyi yansıtamadı. Kırmızı-siyahlı takım genç teknik adam nezaretinde çıktığı ilk maçta sahasında Serikspor’la 1-1 berabere kalırken, ikinci maçında da İstanbul’da Ümraniyespor’a karşı sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

İç sahada Manisa FK’ya karşı 3-1, ardından deplasmanda Hatayspor’a karşı alınan 4-1’lik galibiyetler Çavuş ve öğrencilerine biraz nefes aldırdı. Ancak kâbus son 2 maçta geri döndü. İç sahada Boluspor’la 0-0 berabere kaldıktan sonra İstanbul’da Esenler Erokspor’la liderlik maçına çıkan Arca Çorum FK, 3-1 gibi net bir skorla kaybederek şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı.

Kırmızı-siyahlı takım, Çağdaş Çavuş nezaretinde çıktığı 6 maçın puan karşılığı olan 18 puanın 9’unu alırken, 9’unu ise kaybetti. Tahsin Tam’la 2,16 puan ortalaması tutturan Arca Çorum FK’nın Çağdaş Çavuş nezaretindeki ortalaması ise 1,5 olarak gerçekleşti.

Çağdaş Çavuş’lu Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda konuk ettiği 3.Lig ekibi Kütahyaspor’u ise 3-0 yendi.