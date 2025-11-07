Aralık ayı içerisinde başlayacak olan 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi maçları öncesi Mimar Sinanspor’da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Daha önce Tuğrulhan Türkeş, Furkan Çalışır, Gökhan Ölçek ve Ceyhun Der gibi isimleri kadrosuna katan Yeşil-Siyahlılar dün de Çorum futbolunun önemli isimlerinden geçtiğimiz sezon Alacagücü’nde şampiyonluk yaşayan stoper Nuri Can Zorlu ile sözleşme imzaladı.

YARIM KALAN HİKÂYEYİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ

Mimar Sinanspor Asbaşkanı Batuhan Eray, Nuri Can’ın güçlerine güç kattıklarını belirtirken, 3 oyuncuyla daha prensipte anlaştıklarını ilerleyen günler de bu isimleri açıklayacaklarını ifade etti.

Bölgesel Amatör Lig’de yarım kalan bir hikâyelerinin olduğuna da vurgu yapan Eray, bu sezon 1.Küme’de şampiyon olarak yeniden Bölgesel Amatör Lig’e yükselerek yarım kalan hikâyeyi tamamlamak istediklerini ifade etti.