Çorum Efor Spor Kulübü’nün başarılı antrenörlerinden Osman Pehlivan, 2025 yılında düzenlenecek BTLR Avrupa Şampiyonası için Türkiye Milli Takımı teknik ekibine davet edildi.

Yıllardır genç sporcuların yetişmesinde önemli rol üstlenen Osman Pehlivan’ın bu önemli organizasyonda milli görev alacak olması, Çorum spor camiasında büyük sevinç yarattı.

Efor Spor Kulübü’nde uzun süredir görev yapan Pehlivan, özverili çalışmaları, disiplini ve başarı odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Çalıştırdığı sporcuların ulusal başarılarında imzası bulunan Pehlivan, milli davetle birlikte Çorum’u uluslararası arenada temsil edecek.

Milli takıma davet edilmekten dolayı büyük onur duyduğunu belirten Osman Pehlivan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu davet sadece benim değil, birlikte emek verdiğimiz sporcularımızın, kulübümüzün ve şehrimizin başarısıdır. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız.”

Efor Spor camiası, antrenör Osman Pehlivan’ı gururla kutlarken, milli takım teknik ekibine ve ülkemize 2025 BTLR Avrupa Şampiyonası’nda başarılar diledi.