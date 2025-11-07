Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan 3.Kamu Spor Oyunları Kadınlar Voleybol Bölge Müsabakaları Bartın’da devam ediyor. A grubunda yer alan Çorum Valiliği A kadın takımı ilk maçında Zonguldak’ı, ikinci maçında ise Düzce’yi 3-0’la geçti. Gruptaki üçüncü maçında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’ne 3-0 mağlup olan Çorum temsilcisi grubu ikinci sırada tamamladı.

Çapraz eşleşme sonunda B grubu birincisi Sinop ile yarı final maçına çıkan Çorum Valiliği A kadın takımı bu maçı da 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Valilik sultanları bugün saat 11.30’da (7 Kasım Cuma) Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ile final maçına çıkacak.

Öte yandan Çorum Valiliği B takımı ise bugün (7 Kasım Cuma) saat 13.00’de Sinop ile üçüncülük maçı oynayacak.