Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın talimatıyla yurt genelinde, tüm illerde düzenlenen Kamu Spor Oyunlarında il müsabakalarının tamamlanmasından sonra heyecan bölge şampiyonalarıyla devam ediyor. Ayak tenisi branşının Bartın’da düzenlenen Karadeniz Bölge Şampiyonasına katılan Çorum şampiyonu Çorum Valiliği, finalde yenilerek bölge ikincisi oldu.

Gökhan Keskin, Adem Korkmaz, Berat Göktepe, Mustafa Koray Tutkun ve Serkan Türksoy’dan oluşan, Çorum Valiliği takımı, il şampiyonu olduktan sonra Karadeniz Bölge Şampiyonasına katılma hakkı elde etti. Bartın’da düzenlenen bölge şampiyonasında da fırtına gibi esen Çorum Valiliği, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Sinop temsilcisini 21-10 ve 21-12’lik setlerle 2-0 yenen Çorum Valiliği, yarı finalde Bartın İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü’nü 2-0 yenen Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığı ile şampiyonluk maçına çıktı.

Çekişmeli geçen finalde ilk seti 17-21, ikinci seti ise 16-21 kaybeden Çorum Valiliği şampiyonayı ikinci olarak tamamlarken, Zonguldak Çaycuma Kaymakamlığı şampiyon olup Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Karadeniz Bölge Şampiyonasında, Bartın İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ise üçüncülüğü elde etti.