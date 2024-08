Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından yeni sezonda görev yapacak hakemlerin belli olduğu klasman belirleme sınavının sonuçları açıklandı. Ankara, İstanbul, İzmir, Diyarbakır ve Samsun'da gerçekleşen sınavlar sonunda yeni sezonda klasmanda görev yapacak hakemler belli oldu. Ankara'da sınava giren Çorumlu hakemlerden Hüseyin Kamber B, Hasan Olgun B, Ömer Karabıdak C, Hasan Öztürk C, Can Acar C, Burak Karaca C, Ayşegül İnce C ve Ali Osman Kaya C klasmanda kalırken, sınavlar öncesi C klasmanda yer alan hakemlerden Eyüp Burak Cerit ve Emel Şimşek klasman dışında kaldı.

Öte yandan Çorumlu gözlemcilerden Mahmut Uysal ve Turgut Yıldırım da yine B klasmanda kaldı.

Editör: RIFAT KARA