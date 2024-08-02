Geçtiğimiz günlerde ablası Emel Adıkdı'yı kaybeden Taner Adıkdı'ya, hentbol hakemi ve gözlemcileri taziye ziyaretinde bulundu.

Çorum'da hentbol branşında hem antrenörlük, hem de hakemlik yapan Taner Adıkdı'nın ablası kansere yenik düşerek hayata gözlerini yummuştu. Çorum Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel önderliğinde Çorum bölgesi hentbol hakemlerinden Ömür Soytemiz, Muammer Tekmen, Osman Çöl, Onur Çam ve hentbol hakem gözlemcisi Turgay Görkem, Taner Adıkdı'ya taziye ziyaretinde bulunarak acısını paylaştılar.

Editör: RIFAT KARA