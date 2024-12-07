Çorum Fabrika Voleybol’da yetişen ve daha sonra gösterdiği performans ile U17 milli takımına çağrılan Ceren Hasdemir’in yükselişi devam ediyor. Milli forma ile dikkatleri üzerine çeken Ceren Hasdemir bu sezon 1.Lig takımlarından Alpet Zerenspor’a transfer olmuştu. 1.Lig’de 10 haftalık periyot geride kalırken, Zerenspor yönetimi Ceren Hasdemir’i A takıma çağırdı. Çorumlu voleybolcu bu hafta itibariyle Zerenspor forması ile Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.

Çorum’un ilk kadın milli voleybolcu ünvanını elinde bulunduran Ceren Hasdemir, Sultanlar Ligi’nde mücadele eden ilk kadın Çorumlu voleybolcu olarak da Çorum voleybolunun tarihine adını yazdırmış oldu.