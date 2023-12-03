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Tamirat için evinin çatısına çıkan İsa Tunç (60) dengesini kaybederek çatıdan beton zemine düştü. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsa Tunç, burada yapılan tetkiklerin ardından hayati tehlikesi devam ettiği için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı köyde başlattığı incelemenin devam ettiği bildirildi.

(İbrahim Gündugan)