İzmir'de düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası final maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor, İstanbul temsilcisi Kartalspor ile karşı karşıya geldi. Atatürk Stadyumu yanında bulunan 2 No'lu Saha'da oynanan karşılaşmanın 35.dakikasinda Mimar Sinanspor Emirhan ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Yeşil -Siyahlılar kontraataklarla gol aradı. Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçın son saniyesinde Kartalspor skoru eşitledi ve maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda eşitlik bozulmayınca kazananı seri penaltı atışları belirledi

Seri penaltı atışları sonunda rakibine 4-3 mağlup olan Mimar Sinanspor Türkiye ikincisi olarak Çorum futboluna adını altın harflerle yazdırmayı başardı.