2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları hazırlıkları kapsamında, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu bünyesindeki Yüzme Milli Takımı sporcuları, 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında Çorum’da kampa giriyor. Kampta 7 milli yüzücü, 10 antrenör gözetiminde Avrupa Para Gençlik Oyunları’na hazırlanacak.

Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek özel sporcularımız için büyük önem taşıyan bu kamp, yalnızca fiziksel hazırlığı değil teknik gelişimi, stratejik planlamayı ve takım içi uyumu da kapsayan çok yönlü bir çalışma süreci olarak planlanmıştır. Kamp boyunca gerçekleştirilecek antrenmanlar, performans testleri, analizler ve bireysel çalışmalarla sporcularımızın en üst düzeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

2025 Avrupa Para Gençlik Oyunları ve ardından gelecek 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları, Türk sporunun ve özel sporcularımızın dünyaya kendilerini en iyi şekilde tanıtacağı çok değerli organizasyonlardır. Bu bilinçle, sporcularımızın hem fiziksel hem de psikolojik açıdan en iyi seviyeye ulaşmalarını sağlamak amacıyla kamp süreci büyük bir titizlikle planlanmıştır. Çorum ilinin ev sahipliği yapacağı bu kamp, sporcularımızın gelişimini hızlandıracak ve milli takım kadrolarının şekillenmesinde belirleyici rol oynayacaktır.

Çorum ili, son yıllarda spor altyapısında yaptığı yatırımlar ve spor dostu yaklaşımıyla dikkat çekmektedir. Modern yüzme tesisleri, konaklama imkânları ve sporcu dostu atmosferiyle bu kampın verimli geçmesi adına ideal bir ortam sunmaktadır. Kamp süresince Çorum halkının ve yerel yönetimlerin desteği, sporcularımıza moral kaynağı olacaktır.

Kampta, Çorumlu milli takım antrenörü Çetin Koçak’ın yanı sıra, Tekirdağ’dan Muhsine Dalgıç, Bartın’dan Tuğçe Kaplandeniz, İzmir’den Eda Özlem Avan Açar, Samsun’dan Müslüm Balaban, Eskişehir’den Hatice Poyraz, Kahramanmaraş’tan Serçin Aksu, Konya’dan Cenk Utkuoğlu antrenör olarak görev alacak.

Sporcu kadrosu ise Trabzon’dan Onur Mutlu, Bartın’dan Korcan Bulut Özdemir, İzmir’den Ulaş Yılmazoğlu, Eskişehir’den Gizem Koyunbakan, Samsun’dan Yunus Emre Çakır, Uşak’tan Eymen Özdemir, Diyarbakır’dan Zeynep Duru Çiftçi ve Samsun’dan Zehra Nur Varol’dan oluşacak.