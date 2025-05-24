Okullararası düzenlenen Minikler Satranç Turnuvası’nda Adnan Menderes İlkokulu 3 kategoride şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı.

Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minikler (kız-erkek) Satranç Turnuvası sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya 123 minik öğrenci katılım sağladı. Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda A minik genel, A minik kızlar ve B minik kızlar kategorisinde şampiyonluk ipini Adnan Menderes İlkokulu göğüsledi. B minik genel kategorisinde ise şampiyonluk kupası İskilip Misakimilli İlkokulu aldı.

A minikler genel kategorisinde ikincilik kupası yine Adnan Menderes İlkokulu ikinci takımının olurken, üçüncülük kupası ise Osmancık İnönü Zafer İlkokulu’nun oldu. A minik kızlarda ise Tanyeri İlkokulu ikinci, Osmancık İnönü Zaferi İlkokulu üçüncü oldu. B minik genelde Adnan Menderes İlkokulu’nun iki ve üçüncü takımları ikincilik ve üçüncülük kupasını kazanırken, B minik kızlarda ise Özel Çorum Doğa İlkokulu’nun ikinci ve üçüncü takımları ikinci ve üçüncülük kupasını kazandı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa, öğrencilere ise madalyaları verildi.