Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından “Sokaklar Bizim, Kupalar Bizim” projesi kapsamında düzenlenen 3x3 basketbol turnuvası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona 9 erkek ve 2 kız takımı katıldı.

Turnuva sonunda erkeklerde Asaf Erdem, Mert Karaca Köylü, Eren Adıyek ve Mert Şahin’li kadrosu ile Çorum Basketbol Yıldızları takımı şampiyon olurken, Emir Keskin, Deniz Yıldız, Eren Güneşli ve Kuzey Kerman’lı Gelişim Basketbol takımı ikinci sırada yer aldı. Kızlar kategorisinde ise birincilik kupasını Fatma Nur Yılmaz, Naz Aras, Damla Gürgen, Cemre Malatyalı, Zeynep Mercan’lı kadrosu ile yine Çorum Basketbol Yıldızları takımı kaldırdı. İkinci sırada Nisanur Aşgın, İpek Yıldız, Berra Yücel ve Serap Bezgin’li kadrosu ile Gençlikspor yer aldı.

İlk iki sırayı elde eden takımlar, 25 Haziran’da Çorum’da düzenlenecek bölge şampiyonasında Çorum’u temsil etme hakkını kazandı.