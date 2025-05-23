İzmir'de düzenlenen U18 Türkiye Şampiyonası finallerinin ilk maçında Bursa Arabayatağıspor'u 2-1 yenerek finale yükselen Mimar Sinanspor'u maç sonunda ilk tebrik eden isimlerin başında Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın geldi. Mimar Sinanspor A takım Teknik Direktörü Hüseyin Eger ile telefonda görüşen Başkan Yalçın, Mimar Sinanspor'un büyük bir başarıya imza attığını ifade ederek, yarın İstanbul Kartalspor ile oynanacak final maçının kazanılması halinde Mimar Sinanpsor'a 350 bin TL prim vereceğini açıkladı.

Eger, Yalçın'dan gelen bu jeste teşekkür ederken, Çorum'a Türkiye şampiyonu olarak döneceklerinin sözünü verdi.