U18 Türkiye Şampiyonası finalleri bugün İzmir'de başladı. Türkiye'nin en iyi 4 takımının mücadele ettiği final grubunda Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor saat 18.00'de Bursa temsilcisi Arabayatağı Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. İzmir Atatürk Stadyumu yanında bulunan 2 No'lu Sentetik Saha'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Çorum temsilcisi 50.dakikada kazanılan penaltı atışında Ozan'ın golü ile skoru eşitledi. Golden sonra da etkili futbolunu devam ettiren Yeşil-Siyahlılar dakikalar 65'i gösterdiğinde sağdan gelişen atakta arka direğe gönderilen topu iyi takip eden Ozan kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-1 yaptı. Kalan sürede skoru korumayı başaran Mimar Sinanspor bir kez daha tarihi bir başarıya imza atarak yarın oynanacak finale adını yazdırdı.

Yeşil-Siyahlılar yarın finalde saat 18.00'de aynı sahada İstanbul Kartalspor ile karşı karşıya gelecek.