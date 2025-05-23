Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan ÜNİLİG Türkiye Ragbi Şampiyonası 202-23 Mayıs tarihleri arasında Afyonkarahisar’da yapıldı. Doç. Dr. Çisem Ünlü ve Doç. Dr. Abdulkerim Çeviker yönetiminde Hitit Üniversitesi kadın ragbi takımı Kübra Karakoyunlu, Rabia Çifçi, Özge Gökmen, Deniz Kaplan, Nisanur Durgut, Selincan Dallıkavak, Hanife Eteş, Hasret Özyılmaz, Sıla Şafak, Tuğçe Nur Ecevit, Sude Gölcük ve Zeynep Hancı’lı kadrosu ile mücadele ettiği Türkiye Şampiyonasında dört takım mücadele etti. Hitit Üniversitesi kadın takımı bir galibiyet iki mağlubiyet alarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Yasin Şenol, Abdulhakim Küçük, Resul Recep Güneş, Hüseyin Ejdar, Ali Berkay Akkoloğlu, Berkay Buyuk, Serhat İnce, Hasan Alpaslan ve Kadir Can Bedir’li kadrosu ile mücadele eden erkek takımı ise ilk iki maçını kaybederek çıkması gereken üçüncülük maçına sakat oyuncularının çokluğu nedeni ile oyuna çıkamayınca dördüncü oldu.