Çorum İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 24-26 Nisan tarihleri arasında Rize’de düzenlenen Okullararası Genç Kızlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nda 43 kiloda Türkiye Şampiyonu olan Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi Eda Nur Tümer’i ödüllendirdi.

Başarısından dolayı genç sporcuyu tebrik eden Çağlar, Eda Nur Tümer’e çeşitli hediyeler takdim ederek, başarısının hem ailesi hem de okul camiası için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Sporda elde edilen bu tür derecelerin öğrencilerin kişisel gelişimlerine büyük katkı sağladığını belirten Çağlar, "Eda Nur’un azmi ve başarısı hepimize örnek oldu. Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında sportif ve kültürel faaliyetlerde de aktif olmalarını destekliyoruz" dedi.

Mecitözü Anadolu Lisesi öğrencisi Eda Nur Tümer ise yaptığı açıklamada, şampiyonluk için yoğun bir antrenman süreci geçirdiğini, bu başarıyı başta ailesi ve antrenörleri olmak üzere kendisine destek olan herkese ithaf ettiğini söyledi.