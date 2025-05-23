Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde, Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencilerine yönelik Medya Spor ve Spor Haberciliği dersleri kapsamında “Spor Haberciliği Söyleşisi” düzenlendi.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde, Öğretim Üyesi Dr. Fatih Evli nezaretinde gerçekleşen söyleşide; ÇORUM HABER Gazetesi Spor Müdürü Hüseyin Aşkın, spor muhabiri Rıfat Kara ve Hakimiyet Gazetesi Spor Müdürü Halil Öztürk, 2.ve 3.sınıf öğrencileri ile bir araya geldiler. Yaklaşık 1 saat süren söyleşide öğrencilerle mesleki deneyimlerini paylaşıp tavsiyelerde bulunan spor gazetecileri, Fatih Evli ve öğrencilerin sorularını da cevapladılar.