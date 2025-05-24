Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 28.si düzenlenen 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası bugün start alıyor. 16 takımın 3 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği turnuvada hafta sonu 1.hafta heyecanı yaşanacak.

Bugün Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan Kırmızı Grup maçlarında saat 18.00’de Bi Kitabevi ile Kokoreçci Uğur, saat 19.30’da Asal Mühendislik ile Ata-Ser Yapı, saat 21.00’de ise ÇRM İlk Adım Gıda ile CNR Elektrik takımları karşı karşıya gelecek.

Yarın Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak olan Siyah ve Beyaz Grup maçlarında ise saat 16.30’da Çorum Sürücü Kursu ile Düvencispor, saat 18.00’de Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Nurkaya Group, saat 19.30’da Er-Yap İnşaat ile Vizyon Tarım, saat 21.00’de ise Kalehisar Kardeşler İveco ile Kurt Elektrik takımları kozlarını paylaşacak.

İLK DÜDÜK ÇINAR'IN

Mimar Sinan Sahası’nda saat 18.00’de oynanacak turnuvanın ilk maçında Nuriye Çınar Bal düdük çalacak. Bal’ın yardımcılıklarını Uğur Koçak ve Efe Ataç yapacak.

Hafta sonu oynanacak olan Orta Kuşak maçları ve yönetecek hakemler şu şekilde;

Asal Mühendislik-Ata-Ser Yapı: A.Enes Gökgüney, Fatih Koçak, T.Rahmi Atılgan.

ÇRM İlk Adım Gıda-CNR Elektrik: Ömür Soytemiz, Ebubekir Kılcı, Emre Çelikcan.

Çorum Sürücü Kursu-Düvencispor: Muammer Tekmen, A.Mücahit Kaçmaz, R.Talha Arslaner.

Çopraşıklı Deli Kadirspor-Nurkaya Group: Lütfican Arduç, Uğur Koçak, Efe Ataç.

Er-Yap İnşaat-Vizyon Tarım: İsmail Sırma, Yunus Emre Tok, Merve Esen.

Kalehisar Kardeşler-Kurt Elektrik: Atahan Demir, Fatih Koçak, Yunus Emre Günaydın.