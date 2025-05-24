Savunma sanayinin önemli firmalarından Arca’nın yeni sezon için Çorum FK’ya isim sponsoru olmasından sonra kırmızı-siyahlı camiada şampiyonluk beklentileri arttı. Bu doğrultuda, şampiyonluk kadrosu için düşünülen oyuncularla ilgili sosyal medyada birçok oyuncu ismi yazılıyor.

Teknik direktörlük için ismi en çok geçen, Kocaelispor’la yollarını ayıran İsmet Taşdemir ön plana çıkıyor. Oyuncu noktasında da, yeni sezonda Süper Lig’de mücadele edecek olan Kocaelispor’un hücum gücüm hattına ciddi bir güç katan Brezilyalı golcü Marcao ve Yeşil Burun Adalı uyruklu kanat-forvet oyuncusu Ryan Mendes Çorum FK’ya yakıştırılıyor ve sosyal medyada bu oyuncularla temas halinde olunduğu iddia ediliyor.

Çorum FK ile anılan oyunculardan Ryan Mendes bu sezon Kocaelispor formasıyla 35 resmi maça çıktı ve 2.946 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 12 gol atan Mendes, 13 de asist yaptı.

Marcao ise 27 karşılaşmada 1.525 dakika sahada kalırken, 9 gol atıp, 8 asist yaptı.

Bu futbolcuların Çorum FK’ya transfer olup olmayacakları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.