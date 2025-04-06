Ahlatcı Çorum FK’nın Esenler Erokspor’la 3-3 berabere kaldığı maçta, ikinci golden önce topu rakibe kaptırarak, üçüncü golde ise penaltı yaptırarak sebebiyet veren Atakan Cangöz, karşılaşma sonrası camiadan özür diledi.

Maçtan sonra taraftarların tribüne çağırarak alkışla moral verdiği Atakan Cangöz, istek üzerine taraftara üçlü çektirirken, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugünkü performansımdan dolayı hakkınızı helal edin. Sahada her dakika elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Tüm Çorum FK sevdalılarından özür dilerim.

İkinci yarıda gösterilen reaksiyon için ayağınıza sağlık takım. Yola devam” ifadelerini kullandı.