Uzunca bir süredir böbrek yetmezliğinden rahatsız olan ve kısmi felç geçiren Can Yoksul, tedavi görmekte olduğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bu sabah hayata veda etti.

Almanya’da yaşayan Anıl ve Akın Koçak’ın babaları olan Can Yoksul’un cenazesi, yarın saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Tolamehmet köyünde toprağa verilecek.

1968-78 yılları arasında öğretmenlik yaptıktan sonra köy kalkınma kooperatiflerinde yöneticilik görevi üstlenen Can Yoksul, 7 yıl kadar ÇORUM HABER’e de köşe yazıları yazdı. Yayınlanmış 7 kitabı var. Tohum ve Allıturna isimli kültür-sanat dergileri çıkardı. Avrupa’nın birçok ülkesinde yüzlerce kültürel programa katıldı. Şiirleri de Avrupa’nın dört bir yanına ulaştı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.