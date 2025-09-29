Türkiye’de rapor kullanımı son yıllarda hızla arttı. Sadece 2025’in ilk 8 ayında 4 milyona yakın sağlık raporu düzenlendi. Peki sık rapor almak işten çıkarılma sebebi mi? Çalışan bu durumda kıdem veya ihbar tazminatı alabilir mi?

TÜRKİYE’DE RAPOR KULLANIMINDAKİ ARTIŞ

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre;

2024 yılında: 6 milyon 479 bin 436 rapor düzenlendi ve 33,7 milyar TL ödeme yapıldı.

2025’in ilk 8 ayında: 3 milyon 970 bin rapor için 29,6 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

İŞ KANUNU’NA GÖRE RAPOR NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARMA

İş Kanunu’nun 25. maddesi, rapor kaynaklı fesih şartlarını açıkça belirtiyor: İşçi, kendi kastı, düzensiz yaşamı veya alkol kullanımı nedeniyle 3 gün ardı ardına ya da bir ayda 5 gün işe gitmezse sözleşmesi bildirimsiz feshedilebilir. Sık sık rapor alınması ise Yargıtay kararlarına göre geçerli fesih sebebi sayılıyor. Bu durumda işveren, işçiye ihbar süresi tanıyarak sözleşmeyi feshedebilir.

RAPOR SÜRESİ VE İHBAR KURALI

Rapor nedeniyle işten çıkarılmada en kritik kriter, iş ilişkisinin sürdürülemez hale gelmesi. Kanuna göre, işçinin aldığı rapor, tabi olduğu ihbar süresini 6 hafta aşarsa, işveren işçiyi savunma almadan işten çıkarabilir. Bu durumda işverenin, işletmenin işleyişinin olumsuz etkilendiğini ispatlaması gerekir.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HAKKI

Kıdem tazminatı: Hastalık, kaza, doğum gibi sebeplerle rapor alındığında işçi kıdem tazminatını alabilir.

İhbar tazminatı: Aynı durumda işçi ihbar tazminatı hakkını kaybeder.

Yani çalışan, rapor nedeniyle işten çıkarılırsa kıdemini korur ancak ihbar tazminatı elde edemez.

İŞE İADE DAVASI AÇILABİLİR Mİ?

Her rapor geçerli fesih nedeni sayılmıyor. Eğer işveren raporların iş akışını olumsuz etkilediğini ispat edemezse, işçi işe iade davası açabilir. Ancak raporların işyerindeki düzeni ciddi şekilde bozduğu kanıtlanırsa dava reddedilebilir.