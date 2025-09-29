Çorum’da anlamlı bir düğün etkinliği, sosyal sorumluluk bilincini ön plana çıkardı. Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman’ın oğlu Ömer Faruk Kahraman ile Mustafa Ekici’nin kızı Fatma Deniz, 27 Eylül 2025’te Otel Anitta’da gerçekleştirilen düğünlerinde davetlilerden çiçek göndermeleri yerine Gazze’deki aşevlerine ve ihtiyaç sahiplerine destek amacıyla Türk Kızılay’ına bağış yapmalarını istedi.

Davetiyelere Kızılay’ın bağış hesap numarasının da eklenmesiyle, etkinlikten ciddi bir bağış geliri elde edildi. Kahraman ve Deniz çiftinin bu davranışı, davetlilerden ve kamuoyundan büyük takdir topladı.

Çorum Kızılay İl Merkezi Başkanlığı, yaptığı açıklamada, genç çiftleri ve ailelerini tebrik ederek “Bu tür sosyal sorumluluk odaklı uygulamaların benzer organizasyonlara örnek olmasını umuyoruz” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK