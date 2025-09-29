Abide Kavşağı’na yapılan anıtla ilgili değerlendirmede bulunan Tuncay Yılmaz, Selçuklu estetiği ile Atatürk büstlerinin “ortak tarihî hafıza ve kültürel değerleri” temsil ettiğini vurguladı.

“Her ikisi de toplumsal kimliğimizin tamamlayıcı parçalarıdır” diyen Yılmaz, bu sembollerin karşı karşıya getirilmeden birlikte yaşatılması gerektiğini belirterek, kültürel çoğulculuğun önemine dikkat çekti.

Yılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Selçuklu motifli bu anıt ile Mustafa Kemal Atatürk büstleri, farklı dönemlerin sembolleri olsa da ortak paydaları aynıdır: Bu milletin tarihî hafızası ve kültürel değerleri. Bir yanda köklü medeniyetimizin izlerini yansıtan Selçuklu estetiği, diğer yanda Cumhuriyetimizin kurucusunu temsil eden Atatürk büstleri… Her ikisi de toplumsal kimliğimizin tamamlayıcı parçalarıdır. Bu değerleri karşı karşıya getirmek yerine birlikte yaşatmak, ortak kültürümüzü daha da güçlü kılar.”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

Toplumsal dayanışmanın bu değerler etrafında güçleneceğini ifade eden Yılmaz, “Biz bu değerlerimize sahip çıktığımız sürece birlik ve beraberliğimizi koruruz. Selçuklu da, Osmanlı da, Cumhuriyet de bizim vazgeçilmez değerlerimizdir” dedi.Anıtın şehre kazandırılmasında emeği bulunan kurumlara teşekkür eden Yılmaz, “Kültürel zenginlik, farklı sembollerin birlikte var olmasıyla çoğalır” ifadelerini kullandı.Yılmaz, Çorum Belediyesi’ne de bu süreçteki katkıları için teşekkür etti.