Şehrin önemli kavşaklarından biri olan Anitta Otel önündeki Abide Kavşağı’na yerleştirilen Ayyıldız Totemi, hem Cumhuriyetimizin 100. yılına hem de Türk milletinin köklü tarihine vefa niteliği taşıyor.

Ayyıldız Totemi, ay ve yıldız figürleriyle Türk bayrağının simgesel gücünü yansıtırken, şehrin estetiğine modern bir dokunuş katıyor.

Anıtla uyumlu biçimde tasarlanan totem, hem gece hem gündüz görsel bütünlük sağlayacak aydınlatma sistemiyle dikkat çekiyor.

Çorum Belediyesi yetkilileri, “Ayyıldız totemimiz yerini aldı, çok da yakıştı” ifadesiyle bu gururu paylaştı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR