Huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenen Vali Ali Çalgan, yaşlıların huzur içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, huzurevi sakinleriyle sohbet eden Vali Çalgan, onların mutluluğunu ön planda tuttuklarını belirterek, devletin tüm imkânlarıyla yanlarında olduklarını vurguladı.

İftarda konuşan Vali Çalgan, yaşlılığın hayatın doğal bir evresi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Hepimizin derdi, sizlerin daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda yaşamınızı sürdürmeniz. Devletimizin imkânları sayesinde her zaman yanınızdayız. Sizleri mutlu gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Yaşama sevinci, insan hayatında en önemli unsurlardan biridir. Maddi imkânlar ne kadar iyi olursa olsun, eğer insanın yaşama sevinci yoksa, bunların hiçbir anlamı kalmaz”

Vali Çalgan, huzurevi sakinleriyle birebir ilgilenerek onların taleplerini dinledi. Büyüklerin Ramazan ayını tebrik eden Vali Ali Çalgan, iftar programında bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, huzurevi sakinlerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Çorum Huzurevi sakinleri ise ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendilerini yalnız bırakmayan Vali Çalgan ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR