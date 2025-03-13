Palabıyık Köyü’nde düzenlenen Dünya Kadınlar Günü buluşmasına, köyün kadınları yoğun katılım sağladı. Köy Cemevi’ndeki kahvaltılı etkinlikte, samimi ve sıcak bir atmosfer hakimdi. Kadınlar bir araya gelerek günün anlamına uygun sohbetler gerçekleştirdiler.

Etkinlikte konuşma yapan Köy Muhtarı Ali Ekber Yılmaz, tüm kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Yılmaz, “Bu tür etkinliklerle köyümüzde birlik ve beraberliği pekiştirmeyi hedefliyoruz. Kadınlarımızın değerli emeklerinin her daim yanında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bundan sonra da bu tarz buluşmaları düzenlemeye devam edeceğiz.” diyerek etkinliklerin sürekliliğine dikkat çekti.

Etkinliğe katılan kadınlar, Yılmaz çiftine bu anlamlı günde kendilerini unutmadıkları için teşekkür etti. Etkinlikte bulunmaktan memnun olduklarını dile getiren kadınlar, köy içerisindeki dayanışmanın önemini vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK