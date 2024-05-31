Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, 25-26 Mayıs tarihlerinde Trabzon'da düzenlenen Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan TED Çorum Koleji öğrencileri Deniz Ece Dugan ve Asya Akoğlu'nu tebrik etti.

Çağlar, 50, metre, 100 metre ve 200 metre çift palet kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Deniz Ece Dugan, 50 ve 100 metrede su üstünde Türkiye ikincisi, 50 metre çift palette ise Türkiye üçüncüsü olan Asya Akoğlu ile Okul Müdürü Nevzat Işık ve beden eğitimi öğretmeni Merve Ünal Veran'ı makamında kabul etti. Çağlar, başarılarından dolayı tebrik ettiği Dugan ve Akoğlu'na hediye çantası verdi.

Editör: Haber Merkezi