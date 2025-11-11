Cemil Çağlar, mesajında Atatürk’ün Türk milletine kazandırdığı bağımsızlık ruhunu ve Cumhuriyet’in değerlerini hatırlatarak, bu mirasın genç nesiller tarafından korunup geleceğe taşınacağını vurguladı.

Çağlar, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine önderlik etmiş, Cumhuriyetimizin temellerini atarak milletimize çağdaş bir yön kazandırmıştır.”

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kararlılık ve liderlikle Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasını sağladığını söyleyen Çağlar: “Onun öncülüğünde milletimiz türlü işgaller ve baskılara rağmen bağımsızlığını korumuş, milli birliğini güçlendirmiştir. Atatürk, Türk milletini sadece bir zafere değil, aynı zamanda bilim ve akıl ışığında yükselen bir geleceğe taşımıştır” dedi.

Cumhuriyet’in yeni yüzyılında eğitim camiasının en önemli görevlerinden birinin Atatürk’ün hedeflediği çağdaş, erdemli ve milli değerlere sahip bireyler yetiştirmek olduğunu vurgulayan Çağlar; “Bizler, bilime ve eğitime önem veren, insan haklarına saygılı, milli ve manevi değerlerle donanmış nesiller yetiştirme idealini sürdüreceğiz. Cumhuriyet, Atatürk ve silah arkadaşlarının bize bıraktığı en kıymetli emanettir. Bu emaneti gençlerimiz, bilgi ve değerle yoğrulmuş bir bilinçle geleceğe taşıyacaktır” ifadelerini kullandı.

Çağlar, mesajının sonunda “Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi