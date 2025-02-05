Belediye, Çorumluları kültür sanat etkinlikleriyle buluşturmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’nde Minyatür Sanatçısı Ayşe Keskin Uysal’ın 2016 – 2023 yılları arasında yaptığı 40 eserden oluşan “Ben Anadolu” isimli sergisi açıldı.

Sanatseverlerin ve güzel sanat lisesi öğrencilerinin katıldığı serginin açılışında konuşan Minyatür Sanatçısı Ayşe Keskin Uysal, 30 yıldır resim öğretmeni olduğunu, 15 yıldır da minyatür sanatıyla ilgilendiğini söyledi. Sergide yer alan eserlerin 15 yıllık birikiminin sonucunda oluştuğunu aktaran Uysal, “Hepsi bu bizim toprakların, tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini anlatan detay içinde detay eserler.” diye konuştu.

Uysal, Çorumlu sanatseverlere teşekkür etti.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da bu kadar zarif eserlerin yer aldığı sergiye ev sahipliği etmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sanatçı Uysal’a minyatür sanatını günümüze taşıdığı için teşekkür eden Candan, unutulmaya yüz tutan sanatımız minyatürü bugüne taşımanın kıymetli olduğunu dile getirdi.

Serginin açılış kurdelesini birlikte kesen davetliler daha sonra sergiyi gezdi. Sergi 14 Şubat tarihine kadar Belediye Sanat Müzesi ve Galerisi’nde gezilebilecek.

“Minyatür” tekniği ile yapılan eserler, geleneksel yapım tekniklerine bağlı kalarak modern bir bakış açısıyla özgün bir şekilde tasarlandı. Eserlerin yapımında 14 ayar, 22 ayar ve beyaz altın kullanıldı.