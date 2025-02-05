Saadet Partisi Teşkilatlanmadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İbrahim Zorlu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. İl Genel Meclisi’nde PKK elebaşı için ‘sayın’ ifadesinin kullanılmasının kahraman ve gazi bir millet olan ve bu uğurda binlerce şehit veren Türk halkı için çok büyük üzüntü verici bir duruma sebep olduğunu söyleyen İbrahim Zorlu, “Elbette bu durum, Ankara'dan estirilmek istenen bir rüzgârın esintileridir. Çorum gibi güzide bir ilimizden bu rüzgara kapılmaların olması da bizleri ziyadesiyle üzmüştür” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ

Çözüm süreci denilen sözde tuzağın ABD isteğiyle yapıldığı gibi bugün ki adımlar da yine ABD ve İsrail’in bir oyunu olduğunu belirten Zorlu açıklamasında şu görüşlere yer verdi. “Ne gariptir ki bu oyunların figuranları da hep aynı çevreler olmaktadır. Daha düne kadar şehit cenazelerini istismar eden, cenazelere katılan kendi dışlarındaki siyasileri halka linç ettirecek kadar gözü dönen çevrelerin bugün barış güvercini rolünü oynamaları manidardır. İmralı canisinden de barış güvercini olmaz. 'Terör bitti, bir avuç kaldılar, onların da ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz' diyenlerin bugün bebek katili bir teröristbaşından medet ummaları, artık milletimizin gözünü açmalıdır. Bunlardan olsa olsa Amerikan mandası olur. Aziz milletimiz bilmelidir ki hem ekonomik hem şahsiyetli adil bir düzen kurulmadan utancımız eksilmez. Emanet ehline teslim edilene dek, bu milletin yüzü asla gülmeyecektir”