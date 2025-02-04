MHP'li Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü Meclis'teki konuşması sırasında Öcalan'dan bahsederken sayın kelimesini kullandı.

Çorum'da Şubat ayı İl Genel Meclisi toplantısında MHP İl Genel Meclis Grup Başkanı Selim Dölcü, CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül, arasında yaşanan polemikte Dölcü, Öcalan için sayın kelimesini kullanarak sözüne başlayınca salonda soğuk rüzgarlar esti.

CHP Grup Başkanı Sadettin Akgül, "Atatürk'ün askerleriyiz" diyen teğmenlerin ordudan ihraç edilmesini eleştirerek bir yandan PKK'lı teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmek istenmesine tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu sözlere karşı cevap veren MHP Çorum İl Genel Meclisi Grup Başkanı Selim Dölcü, Akgül'e cevap verirken Öcalan'dan, "Sayın Öcalan" diyerek bahsetti. Akgül, "Sayın Öcalan" ifadesinin kullanılmasının yanlış olduğunu belirterek ifadenin düzeltilmesini istedi. Bunun üzerine Selim Dölcü de “dil sürçmesinden dolayı” bu ifadenin çıktığını söyledi.

İşte o açıklama:

"03.02.2025 tarihinde İl Genel Meclisi oturumunda konuşmamın bir kısmında dil sürçmesi sonucu, istem dışı bir kelimem dolayısıyla partim ve şahsım adına karalama propagandası yürütülmektedir. Konuşmamın tamamını dinleyen herkes ne söylemek istediğimi anlayacaktır. Biz dün ne söylediysek bugünde aynısını söylüyorum, Abdullah Öcalan terörist başı, bebek katilidir. Böyle bir konu ile gündeme geldiğim için ve teşkilatımı böyle bir konuyla meşgul ettiğim için, tüm Milliyetçi-Ülkücü camiadan ve Yüce Türk Milletinden özür dilerim."