Esnaf ziyaretleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, onların talep ve önerilerini dinleyerek çözüm odaklı istişarelerde bulundu.

ŞENEL AİLESİNİN EVİNE MİSAFİR OLDU

Ziyaretlerin ardından Ulukavak Mahallesi’nde Şenel ailesinin evine misafir olan Ahlatcı, burada sıcak ve samimi bir akşam geçirdi.

Aile bireyleriyle buluşan Ahlatcı, “Kıymetli Murat, Nurgül ve Hilal Şenel ailemize misafirperverlikleri ve hoş sohbetleri için teşekkür ediyorum. Bu arada; Mediha, Tülay ve Ömer yavrularımızın gözlerindeki parlamalar geleceğimize ışık tutuyor, Maşallah” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlarla her fırsatta bir araya gelmeye devam edeceklerini vurgulayan Ahlatcı, “Hemşehrilerimizle yan yana olmaktan, onların dertlerini ve taleplerini dinlemekten büyük mutluluk duyuyorum. Çorum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK