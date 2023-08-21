Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne, deplasmanda aldığı 3-0’lık Tuzlaspor galibiyetiyle, rüya gibi bir başlangıç yapan Ahlatcı Çorum FK, sezonun ilk iç saha maçında, eski yönetimin bıraktığı borç enkazı ve transfer yasağı altında varoluş savaşı veren Giresunspor’a 2-0 yenilerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Rahat bir galibiyet beklerken, stattan puansız ve özellikle ilk yarıdaki inanılmaz kötü futbolun neden olduğu endişe ve üzüntü ile ayrıldık.

Şu net, Çorum FK maça iyi hazırlanamamış. Rakibin içerisinde bulunduğu durumun rehavetine kapılmış ve Tuzlaspor galibiyetinin sarhoşluğu ile “nasıl olsa yeneriz” havasında çıkmış maça. Ama unuttukları bir şey var ki, onu da Giresunspor çok iyi hatırlattı. Kazanmak için en az rakip kadar mücadele edeceksin!

Koskoca ilk 45 dakikada futbol adına hiçbir şey ortaya koyamayan Çorum FK, savunmada yaptığı bireysel hatalar sonucunda da kalesinde büyük tehlikeler yaşadı. Çorum FK’nın aksine, Giresunspor dersini çok iyi çalışmış. Hadlerini bilerek, kenardan gelecek hamle oyuncusu sayısının yok denecek kadar az olması nedeniyle de enerjilerini tasarruflu kullanarak oynadılar. İlk haftanın yıldızı Thomas’ı, Faruk Can ve Anıl’la iyi marke ettiler. Özellikle Thomas’la Anıl arasında maç boyunca temaslı bir mücadele izledik. Nihayetinde, iki futbolcunun da bu çetin mücadelede kanı aktı. Anıl’ın kaşına, Thomas’ın ise kafasına dikiş atıldı.

Thomas’a adım attırmayan Giresunspor, kanatları da çok iyi kapatınca, Çorum FK’nın zaten durağan ve temposuz oyunculardan oluşan orta sahasıyla rahatlıkla başa çıktı. Savunma zaten evlere şenlikti. Kırık forvet, 10 numaralı oyuncuları Çekdar’ı durduramadılar. Geçen sezon 2.Lig’de bile doğru düzgün süre alamayan Çekdar maçın yıldızı oldu.

Toure ile ilgili endişelerim artıyor. Umarım yeni transfer Ologo savunmaya çare olur. Doğru düzgün golcüsü oylayan Giresunspor gibi bir takımdan bile 2 gol yediren savunma hiç umut vermiyor.

İlk 45 dakika çöpe gittikten sonra, devre arasında Tahsin Hoca’nın oyuncu değişiklikleri ile müdahalesini bekledik ama ikinci yarıya da aynı on bir çıktı. Demek ki kendisi memnun kalmış ilk yarıdaki oyundan ve mücadeleden.

İkinci yarının özellikle ilk 15 dakikasında etkili bir Çorum FK izledik. Özellikle sol kanattan Erkan’ın taşıdığı toplar ve biraz da Ozan’ın devreye girmesiyle rakip kaleyi abluka altına aldı Çorum FK ama tabelayı değiştiremedi. Gol geciktikçe rakibin direnci ve galibiyete olan inancı arttı.

Artık beraberliğe bile razı olduğumuz son dakikalara girdiğimizde, yine Çekdar’la başlayan ve savunma arkasına atılan topun bir türlü uzaklaştırılamaması sonucu yenilen ikinci golle birlikte tümü umutlar tükendi.

2-0’dan sonra stat adeta buz kesti. 88’de Eren’in direkten dönen topu gol olsa, 1 puan için bir umut olabilirdi ama o da olmadı.

Sonuç itibariyle, rahat bir galibiyet beklerken, hiç hesapta olmayan bir yenilgi aldı Çorum FK. Özellikle ilk yarıdaki kötü tablo mutlaka irdelenmeli. Bunun yanında, orta sahaya kesinlikle takviye yapılmalı. Hatta bir değil, iki ve hatta üç oyuncu da olabilir. Benzer özellikte oyunculardan kurulu bu orta saha ile Çorum FK’nın işi gerçekten çok zor.

Her alanda olduğu gibi, futbolda da yazılı ve yazalı olmayan bazı kurallar vardır. Yazılı olmayan kurallardan biri de “kazanan takım bozulmaz.” Bu kuralı kim koydu bilmiyorum ama, çok saçma. Bal gibi de bozulur. Özellikle Tahsin Hoca’nın artık bazı oyunculardaki ısrarından ve son 20-25 dakika kalana kadar oyuncu değiştirmeme inadından vazgeçmesi lazım.

Lig uzun bir maraton ve henüz iki maç geride kaldı. Bu yenilgi bir “yol kazası” olarak değerlendirilip, telafi edilebilir. Ancak, dediğim gibi en az rakip kadar mücadele ederek bu mümkün olabilir.

Ayakların yere sağlam basması ve erken uyarı anlamında iyi okunması halinde, bu yenilgide ibretlik çok dersler var. Umarım herkes gerekli dersi almıştır. Özellikle Tahsin Hoca ve futbolcular. Yoksa laubaliliğin ve rakibi küçümsemenin bedeli bir dahakine bu kadar ucuz olmayabilir.

Evet, Giresunspor maçının özellikle ilk yarısında çok kötü bir Çorum FK vardı sahada. Bunun nedenleri belli ve eminim ki gereken yapılacaktır. Aynı takımın 5 gün önce Tuzlaspor’u net bir skorla yendiği çabuk unutuldu. Tuzlaspor maçından sonra şampiyondu bu takım, Giresunspor yenilgisiyle küme düştü. Ne diyeyim, inşallah bu hafta İzmir’de yeniden 1.Lig’e çıkarız.