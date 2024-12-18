Altyapıdan kaleci Timurhan Kartal’ın yanı sıra Burak Kılıçoğlu (stoper), İsmailcan Kabataş (orta saha) ve Abdullah Güler (orta saha-kanat) 19 kişilik maç kadrosunda yer aldılar.
Kadroda şu futbolcular bulunuyor: Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz, Timurhan Kartal, Mahmut Eren Güler, Mehmet Tayfun Dingil, Taha Recber, Mustafa Emre Yalçınkaya, Amar Catıc, Atila Turan, Tunahan Ergül, İsmail Kabataş, Burak Kılıçoğlu, Abdullah Güler, Ozan Sol, Eren Karadağ, Suat Kaya, Hasan Ege Akdoğan, Kabongo Kasongo ve Ahmethan Köse.
Editör: HABER MERKEZİ