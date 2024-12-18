Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, sporculara ve antrenörlere destek olmak amacıyla çeşitli ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak, Vefaspor ve İkbalspor kulüplerinin antrenmanlarını ziyaret eden heyet, sporcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu ve kulüp yöneticileriyle sohbet etti. Ziyaret sırasında, sporun gençler için önemine dikkat çeken Başkan Aşgın, Çorum'un spor altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ziyaretin ardından heyet, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde devam eden boks kurslarını da inceledi. Boks eğitmenleriyle görüşen Aşgın, kursiyerlerin başarılarına ve daha fazla gençle sporun buluşturulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Aşgın, Çorum'da sporun her dalında daha fazla gelişim sağlanması için belediye olarak her zaman sporcuların yanında olacaklarını belirtti. Ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ve ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da bu tür ziyaretlerin, genç sporculara moral kaynağı olduğunu ifade etti.