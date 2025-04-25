Amed Sportif Faaliyetler’le 19 Nisan’da Diyarbakır’da oynanan maçla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK), sevk edilen Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli futbolcularından Burak Süleyman’ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Burak Süleyman’a rakip takım tribünlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 4 resmi maçtan men ve 118.800 lira para cezası verdi.

Ahlatcı Çorum FK Play-Off bileti alamazsa Burak Süleyman sezonu kapattı.

AMED’E PARA VE TRİBÜN CEZASI

Öte yandan, aynı maçla ilgili olarak Amed Sportif Faaliyetler’e ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336.000 lira para cezası ve tribün blok kapatma cezası verildi.