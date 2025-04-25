Ahlatcı Çorum FK, 27 Nisan Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 36.hafta maçında konuk olacağı Ankaragücü ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan maçlarda Çorum temsilcisinin galibiyeti bulunmuyor.

İLK KARŞILAŞMA TÜRKİYE KUPASI’NDA

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Ankaragücü ile ilk kez 2012-2013 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3.Turunda karşılaştı. O sezon Ahlatcı Çorum FK ilk kez profesyonel ligde mücadele ederken, 3.Lig 3.Grup’ta yer alıyordu. Ankaragücü ise o zamanki adı PTT 1.Lig olan bugünkü Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele ediyordu.

UZATMALARDA ANKARAGÜCÜ TUR ATLADI

31 Ekim 2012’de, Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanan ve İzmir bölgesi hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu’nun yönettiği Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçı oldukça çekişmeli geçti. 90 dakika golsüz eşitlikle sona ererken, 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynatıldı. İlk uzatma devresinde de gol sesi çıkmadı. İkinci uzatma devresinin bitimine 5 dakika kala, 115.dakikada Ümit Kurt’la golü bulan Ankaragücü, 117’de de Timur Bayram Özgöz’le farkı ikiye çıkarttı. Bu gollerle 2-0 kazanan Ankaragücü 4.tur bileti alırken, o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK kupaya veda etti.

13 YIL SONRA 1.LİG’DE RAKİP OLDULAR

Aradan geçen 13 yıllık sürede bir daha karşılaşmayan Ahlatcı Çorum FK ile Ankaragücü’nün yolları bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde kesişti. İki takım, ligin 17.haftasında, Çorum’da karşılaştı.

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Mersin bölgesi hakemi Oğuzhan Aksu’nun yönettiği maçta Ankaragücü 40.dakikada Yusuf Gültekin’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısına iyi başlayan Çorum temsilcisi, 51.dakikada genç stoperi Kadir Seven, Geraldo’nun ortasında topu ağlara gönderip öne geçti. 10 kişi mücadele eden Ankaragücü, 89.dakikada, Cephas’ın asistinde Rotariu ile topu ağlara gönderince Çorum Şehir Stadı’nın tribünleri derin bir sessizliğe büründü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

ANKARAGÜCÜ DÜŞME HATTINDA

İki takım arasında Pazar günü Ankara’da oynanacak 36.hafta maçı öncesinde Ankaragücü 20 takımlı ligde 39 puanla 18.sırada ve düşme hattında yer alırken, play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK 51 puan ve averajla 12.sırada bulunuyor.