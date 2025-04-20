Ahlatcı Çorum FK’nın deneyimli futbolcusu Burak Süleyman, Amed maçında taraftarlarla yaşadığı gerilimle ilgili açıklamada bulundu.

63.dakikada, köşe vuruşunu kullanmak üzere topun başına geçen Burak Süleyman tribünlerden atılan yanıcı, patlayıcı ve yabancı maddeler yüzünden zor anlar yaşadı. Birçok yabancı cismin isabet ettiği Burak Süleyman, tribünlere dönerek hareketlerle taraftarlara karşılık verdi. Burak Süleyman’ın yaptığı hareketler sonrası tansiyon daha da yükselirken, Amed yönetimi yaptığı açıklamada Burak Süleyman’la ilgili TFF nezdinde girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.

Bir açıklama da olayların merkezindeki Burak Süleyman’dan geldi. Sağ dizinin arkasına isabet eden yanıcı bir maddenin bıraktığı izi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Burak Süleyman, “Arkadaşlar olayı farklı yerlere çekmeyelim. Kimsenin ideolojisiyle, osuyla busuyla işimiz yok. Biz futbolcuyuz, politikacı değiliz, bizi ilgilendirmez.

İnsanlara patlayıcı madde atar canını yakarsanız size tepki verirler.

Eve henüz yeni geldim, saat geç oldu. Yarın detaylı bir açıklama yapar durumu anlatırız” ifadelerini kullandı.