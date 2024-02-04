Çorumlu futbolcu Burak Seres, TFF 3.Lig 3.Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ordu temsilcisi Fatsa Belediyespor’a transfer oldu.

Sezonun ilk yarısını Tokat’ın 3.Lig ekibi Belediye Plevnespor’da geçiren Burak Seres, 13 lig maçında 730 dakika süre aldı ve 1 gol attı. Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 177 dakika sahada kalan Burak Seres 5 gol atarken, geçtiğimiz günlerde takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Deneyimli kanat-orta saha oyuncusu Burak, Plevne’den ayrıldıktan sonra Fatsa Belediyespor ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzaladı.