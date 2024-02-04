Güreş Federasyonu’nun 2024 yılı faaliyet programı gereğince, Sakarya’da düzenlenen ve aynı zamanda milli takım seçmesi niteliği taşıyan U20 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediyespor Kulübü güreşçisi Samet Tekdemir ve Belediye İskilipspor altyapısında yetişen Taha Çakmak üçüncü oldular.

Serdivan Spor Salonu’nda, yurt genelinden yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada 82 kiloda mücadele eden Taha Çakmak ve 97 kiloda mindere çıkan Samet Tekmen madalya müsabakasını kazanarak üçüncü oldular.

Belediye İskilipspor altyapısında yetişen Taha Çakmak, Kayseri Gençlikspor adına mücadele etti.