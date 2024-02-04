AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK’yı ziyaret etti. Kırmızı-siyahlı takımı, Gençlerbirliği maçı öncesindeki son antrenmanda ziyaret eden Yusuf Ahlatcı, Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın yanı sıra teknik direktör Serkan Özbalta ve futbolcularla görüştü. Ahlatcı, takımın son durumu ile ilgili olarak teknik direktör Serkan Özbalta’dan bilgi alırken, hem Gençlerbirliği maçı için, hem de play-off yolunda başarılar diledi. Ahlatcı, “yanınızdayız” mesajı da verdi.

Milletvekili Ahlatcı, ziyaretle ilgili kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparken, “Başarı yolunda ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’müzle beraber yürüyoruz. Ahlatcı Çorum FK Başkanımız Oğuzhan Yalçın, teknik heyet ve antrenman yapan futbolcularımızı ziyaret ettik. Sporcularımıza başarılar diledik. Her zaman yayınızdayız. Başarılarınızı gurur ve heyecanla takip ediyoruz. Birlikte nice zaferlere” ifadelerini kullandı.