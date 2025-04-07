Ahlatcı Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Esenler Erokspor’la 3-3 berabere kaldıkları maçtan sonra yaptığı açıklamada, artık her maçın final niteliğinde olduğunu ifade etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ahlatcı Çorum FK’mız, evimizde, Esenler Erokspor karşısında 3-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-3'lük skorla tamamlayıp 1 puanı kaptı.

Özellikle Kaptan Ferhat'ın tecrübesi ve hırsıyla oyundan düşmemesi ve tüm takıma örnek olmasıyla mağlubiyeti reddettiğimiz karşılaşmada galibiyeti kaçırmış olsak da iki farklı mağlubiyetten böylesi bir geri dönüş de çok kolay değildi. Tüm takımımızı, hocamızı, yönetimimizi ve bugün tribünde görevini layıkıyla yerine getiren muhteşem taraftarımızı tebrik ediyorum.

Play-Off’u hedefleyen takımımızın özellikle ikinci yarıdaki güzel ve baskılı futbolu bizleri mutlu etti. Bundan sonra her maçımız final maçı niteliğinde. Alacağımız her puan altın değerinde... Mücadeleyi bırakmak, pes etmek yok! Hedef Play-Off” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı Çorum FK, normal sezonun kalan 6 haftasında sırasıyla Erzurumspor, Manisa FK, Amed Sportif Faaliyetler, Ankaragücü, Şanlıurfaspor ve İstanbulspor’la karşılaşacak.