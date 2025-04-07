Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Boluspor’la Sakaryaspor arasında Çarşamba günü oynanacak olan 33.hafta maçının yeri ve saati belli oldu. Karşılaşma, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak.

Boluspor’un iç saha maçlarını oynadığı Atatürk Stadı’nın depreme dayanıklı olmaması nedeniyle kapatılması üzerinde maçlarını farklı statlarda oynayan Boluspor, 28 Mart’ta, Bandırmaspor’la olan maçını Çorum Şehir Stadı’nda oynamış ve karşılaşma 0-0 bitmişti. Kırmızı-beyazlı ekibin Sakaryaspor’la 10 Nisan Çarşamba günü olan 33.hafta maçı da Çorum’da oynanacak. Çorum Şehir Stadı’nda, saat 20.00’de başlayacak maçta Mardin bölgesi üst klasman hakemi Yunus Dursun düdük çalacak.