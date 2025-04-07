AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, AK Parti Osmancık İlçe Gençlik Kolları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Osmancık'ta düzenlenen Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği'nde mücadele eden başarılı sporcuları unutmadılar.

Osmancık'ta gerçekleşen bu özel etkinlikte, başarılı sporculara moral vermek ve onları desteklemek amacıyla, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Kaymakam Furkan Duman tarafından sporculara milli formalar hediye edildi.

Gençlerin sporla buluşmalarına büyük önem verdiklerini belirten Oğuzhan Kaya, gençlerin hem bedensel hem de zihinsel olarak gelişimlerine katkıda bulunacak her türlü etkinliği desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ise, gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve ilçede sporun yaygınlaşmasını sağlamak için her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı.

Bu anlamlı hediyelerin ardından, genç sporcular büyük bir mutluluk yaşarken, Osmancık'ta voleybol sporunun daha da ilerlemesi için yapılan çalışmaların önemi bir kez daha gözler önüne serildi.