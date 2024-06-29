Piyasada satılan bulgura göre çok daha lezzetli olan ev bulgurunu kaynatma işlemi, kurulan büyük ocaklara, büyük kazanların yerleştirilmesiyle yapılıyor.

Asırlardır devam eden bulgur kaynatma geleneği güncelliğini koruyor. Vazgeçilmez gıdalardan olan bulgur, yine büyük kazanlarda kaynatılarak, sofralardaki yerini alıyor.

Her yıl hasattan sonra tekrarlanan bulgur kaynatma geleneği başladı. Bölgelere hasat dönemine göre değişik zaman dilimlerinde yapılan bulgur kaynatma, Çorum’da ilk olarak Sungurlu ilçesinde başladı ve yaz boyunca diğer ilçe ve köylerde de devam ediyor.

Editör: HABER MERKEZİ