Çobandivan Köyü'nde yaşanan talihsiz bir olay, köyün huzurunu kaçırdı. Köy Muhtarı Sinan Ergen’den alınan bilgiye göre; köyde YEDAŞ’a ait elektrik direğinden düşen kıvılcım sonucu 10 dönümlük arpa ve buğday ekili arazi yandı. Çıkan yangının ardından köylüler itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu.

Muhtar Sinan Ergen ve köy halkının yoğun çabaları sayesinde yangın, itfaiye ekipleri gelmeden kontrol altına alındı ve daha fazla zararın önüne geçildi. Yangında 10 dönüm tarla küle döndü.

Jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlatarak yangının çıkış sebebini araştırdı. Bu arada YEDAŞ ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Editör: Haber Merkezi