Her hafta Bahçelievler Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda sabah saatlerinde bir pazarcı, iddiaya göre bir vatandaşa kaba davranışta bulundu.

Sebzeleri kendi seçmek isteyen vatandaşa izin vermeyen pazarcı, vatandaş sebzeleri tezgaha sert bir şekilde bıraktı diye vatandaşın yakasına yapıştı.

Bunun üzerine vatandaş, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne başvurarak şikayetçi oldu.

Zabıta, pazarcı hakkında müşteriye kötü davranmaktan dolayı tutanak tuttu. Ayrıca pazarcıya ürünlerine etiket takmadığı için cezai işlem uygulandı.

Tutanak hakkında kesin kararı Encümen verecek.

Editör: HABER MERKEZİ